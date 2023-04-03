السعودية اليوم / سموُّ أميرِ منطقة الحدود الشمالية يتسلَّم التقريرَ السنوي لفرع الهيئة العامة للإحصاء.



عرعر 11 رمضان 1444 هـ الموافق 02 أبريل 2023 م واس

تسلَّم صاحبُ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية التقريرَ السنوي لفرع الهيئة العامة للإحصاء بالمنطقة، الذي يحتوي على أبرز الأعمال التي نُفِّذَت خلال الفترة الماضية، ومن ضمنها تنفيذ عدد من المسوح الإحصائية المستمرة والدورية المتعلقة بالخصائص السكانية والحيوية والاقتصادية والاجتماعية، ودعم جميع العملاء بالبيانات الإحصائية التي تقدمها الهيئة العامة للإحصاء.

جاء ذلك خلال استقبال سموّه اليوم في مكتبه بالإمارة مديرَ فرع الهيئة العامة للإحصاء بالمنطقة صالح بن محمد النذير ، وعددًا من مسؤولي الفرع.

وأشارَ سموُّ أميرِ منطقة الحدود الشمالية إلى أهمية ما تقوم به الهيئة العامة للإحصاء من جهود متصلة بالإحصاءات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية وانعكاساتها على البرامج التطويرية والتنموية التي توليها حكومة خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود, وسموِّ وليِّ عهده الأمين -حفظهما الله- دعمَها واهتمامَها بما يحقق للوطن والمواطن الخير والنماء.

// انتهى//

23:34ت م

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