شكرا لقرائتكم خبر إغلاق المسار الغربي لشارع ابن المهلب بأجاويد جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت أمانة محافظة جدة بالتعاون مع إدارة المرور إغلاق شارع ابن المهلب «المسار الغربي» بحي الأجاويد، خلال رمضان، وذلك لاستكمال أعمال تنفيذ مشروع تصريف مياه الأمطار.

من جهة ثانية، رصدت أمانة محافظة جدة خلال اليومين الماضيين البسطات الرمضانية المخالفة بنطاق بلدية أبرق الرغامة، إذ تمت إزالة وإشعار 56 بسطة مخالفة في مواقع متفرقة، ضمن حملة الرقابة الميدانية لتحسين وزيادة الامتثال للاشتراطات الصحية.

وأوضح رئيس بلدية أبرق الرغامة خليل الزهراني أن الفرق الرقابية واصلت جولاتها المكثفة لرصد «البسطات الرمضانية» بحي التيسير، للتأكد من استيفائها الشروط الصحية، إضافة إلى أعمال الجولات الميدانية لمكافحة الباعة الجائلين والبسطات غير النظامية، وذلك ضمن جهودها في الحملات الرقابية لمنع المخالفات، والحد من الظواهر السلبية على الطرق وداخل الأحياء السكنية خلال موسم رمضان.