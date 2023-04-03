شكرا لقرائتكم خبر إزالة 6 ملايين محتوى متطرف خلال 3 أشهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أزال المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) ومنصة (تيلجرام) خلال الفترة من يناير - مارس الحالي، نحو 6,004,218 محتوى متطرف، وأغلق 1840 قناة استخدمت في بث وترويج الأفكار المتطرفة، تعود لـ3 تنظيمات إرهابية (داعش - القاعدة - هيئة تحرير الشام).

وتمكن فريق (اعتدال) من رصد النشاط الرقمي المتطرف للتنظيمات الثلاثة باللغة العربية على منصة (تيلجرام)، والذي جاء كالتالي: 2,773,902 محتوى متطرف في 477 قناة عائدة لهيئة تحرير الشام، 1,807,215 محتوى متطرفا في 1040 قناة عائدة لتنظيم داعش، فيما كان لتنظيم القاعدة الإرهابي 1,423,101 محتوى متطرف على 323 قناة.

وسجل فريق رصد اعتدال في التاسع من يناير 2023م نشاطا مكثفا هو الأعلى في بث المحتويات المتطرفة عبر تيلجرام للتنظيمات المشار إليها بـ451,911 محتوى متطرفا، ويوم 27 مارس الحالي نشاطا هو الأعلى في إنشاء القنوات المتطرفة لتلك التنظيمات بـ101 قناة في يوم واحد.

يذكر أن التعاون المشترك بين المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف يتواصل للعام الثاني على التوالي ليصل عدد ما أزيل من فبراير 2022 حتى الآن 21,026,169 محتوى متطرفا، وأغلقت 8664 قناة متطرفة.

نشاط مكافحة التطرف في الربع الأول

