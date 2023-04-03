ولي العهد يتلقى رسالة من رئيس جيبوتي

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تسلم الرسالة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، خلال استقباله بمقر الوزارة بالرياض، أمس، عميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين بامخرمة.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية السفير الدكتور سامي الصالح.
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