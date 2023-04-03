ولي العهد يتلقى رسالة من رئيس جيبوتي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، رسالة خطية، من رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيله، تتعلق بالعلاقات الثنائية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

تسلم الرسالة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، خلال استقباله بمقر الوزارة بالرياض، أمس، عميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين بامخرمة.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية السفير الدكتور سامي الصالح.