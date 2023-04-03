شكرا لقرائتكم خبر تلطيف أجواء المسجد الحرام وساحاته بـ250 مروحة رذاذ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - باستخدام تكنولوجيا تبريد الهواء بالرذاذ خلال امتصاص الطاقة الحرارية من الهواء الخارجي، لخفض درجة حرارته، وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في وكالة الشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة وإدارة المرافق، 250 مروحة رذاذ، لتلطيف أجواء المسجد الحرام وساحاته، لخدمة قاصدي بيت الله الحرام.

وتستخدم مراوح الرذاذ وأعمدة الضباب المائي، لتلطيف الهواء في الأماكن المفتوحة (الهواء الطلق)، إذ يضخ الماء تحت ضغط مرتفع بواسطة مضخة عالية الضغط (لا يقل عن 42 كجم/سم2)، في أنابيب خاصة بالضغط العالي، وبعد مرور الماء على فلاتر لتنقية الماء، تحوي كل مروحة فوهات متناهية الصغر، بحجم 2 إلى 1ميكرو، يخرج منها الماء على شكل ضباب بارد.

المصاعد الكهربائية

من جهة أخرى، تسهل السلالم والمصاعد الكهربائية في المسجد الحرام وساحاته حركة 200 ألف من ضيوف الرحمن في الساعة الواحدة، خلال وجود 220 سلم كهربائي و20 مصعدا كهربائيا، جميعها تعمل بشكل ممتاز تحت جميع الظروف التشغيلية الممكنة، وذلك لخدمة ضيوف الرحمن على أكمل وجه. وتتوزع السلالم على التوسعة السعودية والمسعى، ودورات مياه السوق الصغير، ومداخل الحرم من نفق السوق الصغير.

وعلى صعيد آخر، دشنت مساعد الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية بالمسجد الحرام الدكتورة العنود العبود، أمس، معرض الخدمات النسائية المقام من وكالة الشؤون الإعلامية والعلاقات والمعارض النسائية، بالتعاون مع وكالة المعارض والمتاحف، في التوسعة السعودية الثالثة بجانب بوابة «الملك عبد الله 100».

مبادرة «نسعد بخدمتكم»

أطلقت شؤون الحرمين مبادرة «نسعد بخدمتكم»، التي تعنى بالإرشاد والتوعية المكانية، وإرشاد القاصدين في المسجد الحرام ونشر القيم التربوية. يأتي ذلك ضمن حملة الرئاسة «خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا»، تحت شعار «من الوصول إلى الحصول». وأكد الوكيل المساعد للشؤون الاجتماعية والإنسانية، عمر بن سليمان المحمادي، على تكامل الجهود مع الإدارات التابعة للإدارة العامة للخدمات الاجتماعية، لتقديم أفضل وأرقى الخدمات الاجتماعية والإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن، وتوفير كل التسهيلات اللازمة، وتفعيل خدمة الإرشاد المكاني وتوزيع أساور معصم اليد للزائر الصغير.

مراوح الرذاذ

