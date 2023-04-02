السعودية اليوم / خدمات متنوعة لقاصدي المسجد الحرام تقدمها شؤون الحرمين خلال الشهر الفضيل



مكة المكرمة 11 رمضان 1444 هـ الموافق 02 أبريل 2023 م واس

تقدم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خدماتها النوعية لقاصدي المسجد الحرام من معتمرين ومصلين وزوار خلال العشر الأوائل من شهر رمضان المبارك، حيث استفاد أكثر من (653,369) في جانب الإرشاد المكاني باللغات العالمية،و(982,154) مستفيدًا من الخدمات التطوعية المتنوعة،و(62,500) مستفيد من الكتيبات والمطويات التي تخدم القاصدين خلال الشهر الفضيل، كما استفاد (32,635) قاصدًا من الأشخاص ذوي الإعاقة في المواقع المجهزة بخدمات تناسب احتياجاتهم،وكذلك (118,130) مستفيدًا من المعارض الرمضانية بالمسجد الحرام، و(45,560) مستفيدًا من خدمات التطويف، و(719,500) مستفيد من خدمات التوعية الرقمية و(1,992,050) مستفيدًا من خدمات التوعية الميدانية.

كما وزَّعت الرئاسة خلال العشر الأولى من رمضان ما يزيد عن (508,560) عبوة ماء زمزم، و(9,497) سوارًا بمعصم اليد للزائر الصغير، كما جرى استهلاك (230,333) لترًا من مطهرات ومعقمات الأسطح والسجاد ومعقمات الأيدي، واستهلكت "روبوتات" الذكاء الاصطناعي و"البايوكير" ما يزيد عن (91,000) لتر من المعقمات.

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23:25ت م

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