السعودية اليوم / وكالة شؤون المسجد النبوي تُطلق خدمة التسجيل للاعتكاف في المسجد النبوي



‎المدينة المنورة 11 رمضان 1444 هـ الموافق 02 أبريل 2023 م واس

أعلنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي إتاحة خدمة التسجيل للراغبين بالاعتكاف لعام ١٤٤٤هـ عبر تطبيق (زائرون) للأجهزة الذكية ابتداء من بعد غدٍ.

وتتيح هذه الخدمة للمعتكف التسجيل والاطلاع على التعليمات والشروط التي يجب مراعاتها عند الاعتكاف بالمسجد النبوي؛مما يحقق النجاح المأمول لشعيرة الاعتكاف.

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23:16ت م

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