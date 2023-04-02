إمارة عسير تستجيب لحالة الطفلة تولين

بمستشفى الولادة والأطفال بنجران نتيجة إصابتها بنزيف في المخ وحالتها سيئة لعدم وجود دكتور مخ وأعصاب أطفال. استجابت إمارة منطقة عسير لحالة الطفلة تولين آل مهري التي ناشد جدها أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بنقلها إلى مستشفى عسير المركزي، قائلا إنها ترقد بدورها قالت إمارة عسير إنها تتابع حالة الطفلة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وسيتم نقلها إن شاء الله، بعد استقرار حالتها، بناء على نتائج التقارير الطبية التي أكدت أن نقلها في الوقت الحالي قد يعرض حياتها للخطر.

تتابع حالة الطفلة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وسيتم نقلها إن شاء الله، بعد استقرار حالتها، بناء على نتائج التقارير الطبية التي أكدت أن نقلها في الوقت الحالي قد يعرض حياتها للخطر.

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