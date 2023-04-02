السعودية اليوم / الدكتور الربيعة يلتقي القائمَ بأعمال سفارة كندا لدى المملكة



الرياض 11 رمضان 1444 هـ الموافق 02 أبريل 2023 م واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة،بمقر المركز في الرياض - اليوم- القائمَ بأعمال سفارة كندا لدى المملكة قوينيث كوتز.

وبحث الجانبان - خلال اللقاء- الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية وسبل تطويرها بما يعود بالنفع على الفئات المتضررة حول العالم.

وأبدت كوتز، إعجابها بدور المملكة الإنساني الملموس، مشيدة بالصدى الدولي لمركز الملك سلمان للإغاثة ومساعداته التي انتشرت في أنحاء العالم كافة.

// انتهى //

22:55ت م

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