السعودية اليوم / زلزال بقوة 4ر7 درجات يضرب بابوا غينيا الجديدة



بابوا 11 رمضان 1444 هـ الموافق 02 أبريل 2023 م واس

ضرب زلزال بقوة 4ر7 درجات على مقياس ريختر بابوا غينيا الجديدة مساء اليوم.

وذكر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال كان على عمق 80 كيلومترًا تحت سطح الأرض, مبينًا أنه لم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.

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21:58ت م

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