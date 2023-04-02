السعودية اليوم / مؤسسة الأميرة العنود الخيرية تعقد اجتماع مجلس الأمناء الـ21



الرياض 11 رمضان 1444 هـ الموافق 02 أبريل 2023 م واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء مؤسسة الأميرة العنود الخيرية اجتماع مجلس الأمناء الـ21, بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الأمناء رئيس اللجنة التنفيذية, وأعضاء المجلس صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران, وصاحب السمو الأمير فيصل بن تركي بن عبدالله بن محمد, وصاحب السمو الملكي الأمير نواف بن فيصل بن فهد بن عبدالعزيز, وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز, وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز, وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن فهد بن عبدالعزيز, وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز.

وناقش المجلس تقرير المراجع الخارجية للسنة المالية 2022م وصادق عليها, كما اطلع على إنجازات عام 2022م في مجالات الدعوة والرعوية والتمكين حيث توجت بحصول المؤسسة على المركز الأول في الجائزة الوطنية للعمل التطوعي لعام 2022م بعدد الساعات التطوعية المقدّرة بأكثر من 300 ألف ساعة التي أنفق عليها منذ التأسيس أكثر من مليار ريال.

وأطلقت المؤسسة النسخة الأولى من الزمالة الأوروبية العربية في الاتصال من أجل التنمية بـ23 قياديًا في الاتصال المؤسسي, في حين تخرج من زمالات العنود الأوروبية وعلى مدى 10 سنوات أكثر من 350 قائدًا أثّروا في توجهات العمل الخيري السعودي.

كما أبرمت العنود الخيرية عدة شراكات كبرى مع مجلس شباب منطقة الرياض وهيئة الأدب والنشر والترجمة ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية والمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام ( إخاء) أما في شراكاتها الدولية فقد نفذت المؤسسة لقاءات حوارية في مملكة إسبانيا والمملكة المغربية بالتعاون مع برنامج التحول الوطني لإبراز المجتمع الخيري السعودي والحراك النهضوي للتنمية

وقدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي العهد -حفظهما الله- الشكر والعرفان على ما يقدمانه من دعم كبير للعمل الخيري التي امتدت للعالم, مثمنا لسمو نائب رئيس مجلس الأمناء رئيس اللجنة التنفيذية وفريق عمله النجاحات الكبيرة حتى أصبحت المؤسسة نموذجًا رائدًا بالقطاع الثالث.

// انتهى //

20:06ت م

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الرياض 11 رمضان 1444 هـ الموافق 02 أبريل 2023 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء مؤسسة الأميرة العنود الخيرية اجتماع مجلس الأمناء الـ21, بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الأمناء رئيس اللجنة التنفيذية, وأعضاء المجلس صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران, وصاحب السمو الأمير فيصل بن تركي بن عبدالله بن محمد, وصاحب السمو الملكي الأمير نواف بن فيصل بن فهد بن عبدالعزيز, وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز, وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز, وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن فهد بن عبدالعزيز, وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز.وناقش المجلس تقرير المراجع الخارجية للسنة المالية 2022م وصادق عليها, كما اطلع على إنجازات عام 2022م في مجالات الدعوة والرعوية والتمكين حيث توجت بحصول المؤسسة على المركز الأول في الجائزة الوطنية للعمل التطوعي لعام 2022م بعدد الساعات التطوعية المقدّرة بأكثر من 300 ألف ساعة التي أنفق عليها منذ التأسيس أكثر من مليار ريال.وأطلقت المؤسسة النسخة الأولى من الزمالة الأوروبية العربية في الاتصال من أجل التنمية بـ23 قياديًا في الاتصال المؤسسي, في حين تخرج من زمالات العنود الأوروبية وعلى مدى 10 سنوات أكثر من 350 قائدًا أثّروا في توجهات العمل الخيري السعودي.كما أبرمت العنود الخيرية عدة شراكات كبرى مع مجلس شباب منطقة الرياض وهيئة الأدب والنشر والترجمة ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية والمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام ( إخاء) أما في شراكاتها الدولية فقد نفذت المؤسسة لقاءات حوارية في مملكة إسبانيا والمملكة المغربية بالتعاون مع برنامج التحول الوطني لإبراز المجتمع الخيري السعودي والحراك النهضوي للتنمية السعودية الشاملة ورؤية المملكة 2030.وقدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي العهد -حفظهما الله- الشكر والعرفان على ما يقدمانه من دعم كبير للعمل الخيري التي امتدت للعالم, مثمنا لسمو نائب رئيس مجلس الأمناء رئيس اللجنة التنفيذية وفريق عمله النجاحات الكبيرة حتى أصبحت المؤسسة نموذجًا رائدًا بالقطاع الثالث.// انتهى //20:06ت م0128

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