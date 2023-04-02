

الرياض 11 رمضان 1444 هـ الموافق 02 أبريل 2023 م واس

أجرت الهيئة العامة للنقل أكثر من 44 ألف عملية فحص ميدانية منذ بداية شهر رمضان المبارك في المدينة المنورة ومكة المكرمة، وذلك بهدف التأكد من الالتزام بتطبيق الأنظمة والاشتراطات وضوابط ممارسة مختلف أنشطة النقل البري، وتيسير وتأمين رحلات المعتمرين وضيوف الرحمن.

ورصدت الفرق الرقابية أكثر من 7 آلاف مخالفة في مكة المكرمة، من خلال أكثر من 31 ألف عملية فحص ميدانية، وبمعدل امتثال بلغ 86%، وأكثر من 1.2 ألف مخالفة في المدينة المنورة، من خلال أكثر من 13 ألف عملية فحص ميدانية، وبمعدل امتثال وصل إلى 90%.

وتنوعت المخالفات مابين تشغيل سائق حافلة دون الحصول على بطاقة سائق، وتشغيل حافلة دون الحصول على بطاقة تشغيل، وتشغيل حافلات مزودة بدورات مياه غير صالحة للاستخدام، فيما تركزت مخالفات الشاحنات على تشغيل المركبة دون الحصول على بطاقة تشغيل، وعدم مطابقة حواجز الحماية للمواصفات المحددة من الجهات ذات العلاقة، فيما تركزت مخالفات سيارات الأجرة على عدم تجهيز السيارة بأي من التجهيزات الفنية، وعدم تشغيل عداد احتساب أجرة النقل عند بدء الرحلة، وممارسة النشاط دون الحصول على بطاقة تشغيل.

وتهيب الهيئة بجميع الناقلين الالتزام بتطبيق الاشتراطات والأنظمة التي تضمن تقديم خدمات نقل ذات جودة وأمان عاليين، وتدعو جميع الراغبين في الاستفادة من خدمات النقل أو رفع البلاغات الاتصال على الرقم الموحد 19929 أو زيارة الموقع الالكتروني tag.gov.sa.

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20:00ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "هيئة النقل": أكثر من 44 ألف عملية فحص في المدينة المنورة ومكة المكرمة خلال الأيام العشر الأولى من رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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