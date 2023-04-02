تقرير / 4500 شاب متطوع بالرياض يسهمون في تفطير ألفي صائم يوميًا



الرياض 11 رمضان 1444 هـ الموافق 02 أبريل 2023 م واس

تمتد يد العطاء وروح التكافل والإحسان بين أفراد المُجتمع، بإحياء التطوع في أوساط الشباب خلال شهر رمضان المبارك عبر المنصة الوطنية للعمل التطوعي التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ويستثمر نحو 4500 شاب بمدينة الرياض الجهد والوقت هذه الأيام متطوعين تحت مظلة جمعية سعادتي الاجتماعية لتنفيذ مبادرة "تفطير الصائمين بسواعد شبابنا"، بعدد ساعات تطوعية تبلغ 540 ساعة ، يتم خلالها توزيع 2000 وجبة يومياً، لتحقق بنهاية الشهر 60 ألف وجبة، في 6 مواقع متفرقة من أحياء العاصمة الرياض.

وأكد المسؤول عن التطوع بالجمعية سعد بن عبيد القحطاني، أهمية الدور الفاعل للشباب في أعمال التطوع، مشيراً إلى أن وحدة التطوع بـ "سعادتي" تعمل على توفير الفرص والمبادرات التطوعية الملائمة لشباب وفتيات الوطن.

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19:40ت م

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