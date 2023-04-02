السعودية اليوم / التدريب التقني يدشن مشروع حصر وجرد وتقييم الأصول لبناء الأرصدة الافتتاحية



الرياض 11 رمضان 1444 هـ الموافق 02 أبريل 2023 م واس

دشن نائب المحافظ للخدمات المساندة بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المهندس صالح بن عبدالله الحوشاني بمقر المؤسسة بالرياض "مشروع حصر وجرد وتقييم الأصول لبناء الأرصدة الافتتاحية" ، بحضور عدد من قيادات المؤسسة وممثلي مركز الاستحقاق المحاسبي بوزارة المالية.

ويهدف المشروع إلى تحسين المركز المالي للمؤسسة وتحسين النظم والسياسات المحاسبية لإدارة الأداء الحكومي بشكل أفضل، وتمكين الحكومة من تحديد مركزها المالي وقيمة أصولها

والاستهلاك المرتبط بها من خلال عدد من أنواع الأصول المستهدفة والأصول غير الملموسة وأصول البنية التحتية.

وأوضح الحوشاني أن تحديات الانتشار الجغرافي للمنشآت التدريبية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة ستعالجه المنهجية المعتمدة والفهم الواضح للمشروع ونطاقه من قبل أصحاب المصلحة والقائمين عليه، مشدداً على ضرورة المعالجة الفورية لأية تحديات تواجه المشروع وبذل الجهود اللازمة لإتمامه ونجاحه وفق الإطار الزمني المخطط له.

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19:00ت م

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