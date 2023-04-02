السعودية اليوم / تجمع القصيم يحصل على اعتماد "سباهي" لمركز صحي "حنيظل" بالأسياح



بريدة 11 رمضان 1444 هـ الموافق 02 أبريل 2023 م واس

حصل تجمع القصيم الصحي على اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية" سباهي"، لمركز صحي" حنيظل" بمحافظة الأسياح، ليضاف هذا النجاح الجديد إلى روزنامة مشاريع التأهيل وخطط التحسين المستمر للخدمات المقدمة للمستفيدين في مختلف المنشآت الطبية ومراكز الرعاية الصحية الأولية المنتشرة في عموم محافظات منطقة القصيم.

وأفاد التجمع أنه بتحقيق هذا الإنجاز يرتفع عدد المراكز الصحية الحاصلة على اعتماد " سباهي" بمنطقة القصيم إلى 61 مركزاً صحياً ، وذلك بعد اجتيازها لمعايير التقييم الشامل ، وتحقيق متطلبات الاعتماد الأساسية ، والالتزام التام باللوائح المتعلقة سلامة للمرضى ، وتوفير أفضل مستويات الرعاية الصحية الأولية ، بما يتماشى مع الاشتراطات الصحية العالمية في تطبيق أنظمة الجودة بكافة جوانبها ، لما لذلك من أهمية في تعزيز جوانب ثقة المستفيدين من المرضى والمراجعين ، ورفع من مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم.

وأشار التجمع إلى أنه يولي تطبيق معايير الجودة والالتزام بأنظمتها وتطوير مضامينها والتحسين المستمر للخدمات الطبية في جميع منشآته ومرافقه الصحية أهمية كبيرة تجعلها في أولى سلم اهتماماته، بما ينعكس على تجسيد مبادرات برنامج التحول الصحي ويجعلها حقيقة ملموسة، ويتواكب مع مستهدفات رؤية المملكة، 2030، في بناء وطن طموح ومجتمع صحي مزدهر ينعم بالرفاهية ، والسعي الدؤوب نحو تحقيق المزيد من المنجزات المتميزة والحصول على أفضل وأعلى الاعتمادات المؤسسية والبرامجية على المستويين المحلي والدولي.

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17:58ت م

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