السعودية اليوم / "الشؤون الإسلامية" تقيم برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين في أكبر جامع في الفلبين



مانيلا 11 رمضان 1444 هـ الموافق 02 أبريل 2023 م واس

أقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، مائدة إفطار رمضاني في الجامع الذهبي بمانيلا ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين الذي تنفذه الوزارة في جمهورية الفلبين، بحضور عدد من الشخصيات الإسلامية والمسؤولين وجمع من المصلين, في إطار الجهود التي تقدمها لخدمة المسلمين بالعالم؛ تماشياً مع دعم وتوجيهات القيادة.

ويعد الجامع الذهبي من أكبر مساجد العاصمة مانيلا، وسمي بذلك نسبة للقبة الذهبية التي تعلو سقفه.

وأوضح الملحق الديني بسفارة خادم الحرمين الشريفين تركي الصويلح, أن عدد المناطق التي يشملها برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في الفلبين 14 منطقة تقع في أنحاء متفرقة من البلاد, مشيراً إلى أن الأعداد المستهدفة في البرنامج تبلغ أكثر من 100 ألف صائم خلال شهر رمضان هذا العام وتقام الموائد في أكثر من 20 جامعاً ومركزاً إسلامياً في الفلبين.

فيما عبّر عددٌ من الشخصيات الإسلامية في الفلبين عن شكرهم وامتنانهم لحكومة المملكة العربية

// انتهى //

17:06ت م

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مانيلا 11 رمضان 1444 هـ الموافق 02 أبريل 2023 م واسأقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، مائدة إفطار رمضاني في الجامع الذهبي بمانيلا ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين الذي تنفذه الوزارة في جمهورية الفلبين، بحضور عدد من الشخصيات الإسلامية والمسؤولين وجمع من المصلين, في إطار الجهود التي تقدمها لخدمة المسلمين بالعالم؛ تماشياً مع دعم وتوجيهات القيادة.ويعد الجامع الذهبي من أكبر مساجد العاصمة مانيلا، وسمي بذلك نسبة للقبة الذهبية التي تعلو سقفه.وأوضح الملحق الديني بسفارة خادم الحرمين الشريفين تركي الصويلح, أن عدد المناطق التي يشملها برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في الفلبين 14 منطقة تقع في أنحاء متفرقة من البلاد, مشيراً إلى أن الأعداد المستهدفة في البرنامج تبلغ أكثر من 100 ألف صائم خلال شهر رمضان هذا العام وتقام الموائد في أكثر من 20 جامعاً ومركزاً إسلامياً في الفلبين.فيما عبّر عددٌ من الشخصيات الإسلامية في الفلبين عن شكرهم وامتنانهم لحكومة المملكة العربية السعودية على ماتبذله من جهود في خدمة الإسلام والمسلمين.// انتهى //17:06ت م0106

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