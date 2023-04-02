شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهدة مباراة بيراميدز ضد فيوتشر بث مباشر الآن في كأس الكونفيدرالية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يترقب عشاق كرة القدم المصرية والإفريقية مواجهة نارية تجمع بين فريق بيراميدز مع نظيره فريق فيوتشر، اليوم الأحد، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

يدخل فريق بيراميدز وفريق فيوتشر مباراة اليوم برصيد نقطين فقط يفصلهما عن بطاقة التأهل إلى الدور المقبل من بطولة الكونفدالية، خاصة أن البطاقة الثانية في المجموعة ذهبت إلى فريق الجيش الملكي المغربي.

وفي الجولة الماضية، خسر فريق بيراميدز صاحب الضيافة في مباراة اليوم أمام نظيره فريق الجيش الملكي المغربي بهدف نظيف، بينما فاز فريق فيوتشر على فريق إسكو كارا التوجولي بثلاثية نظيفة.

يتواجد فريق فيوتشر في المركز الأول برصيد 10 نقاط، فيما يحتل فريق بيراميدز المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثالثة في بطولة الكونفدرالية الإفريقية برصيد ثمان نقاط، وبالتالي فإنه يحتاج إلى الفوز لضمان التأهل للدور المقبل.

تعتبر هذه المباراة فرصة كبيرة لفريق بيراميدز لتعويض خسارته في المباراة السابقة، كما أنها فرصة لإثبات قوته وتأهله للدور المقبل من البطولة.

يعول فريق بيراميدز على عناصره القوية وخبرتهم في المنافسات الإفريقية، وعلى رأسهم المهاجم البوركيني إريك تراوري الذي يمتلك خبرة ومهارة كبيرة في الملاعب الإفريقية، إضافة إلى اللاعبين الآخرين الذين يسعون جاهدين للظهور بشكل جيد في هذه المباراة.

من جانبه، يعول فريق فيوتشر على نتائجه الجيدة في المباريات السابقة، وعلى اللاعبين الذين يمتلكون مهارات فنية عالية ومنهم الجزائري محمد بلعميري والمهاجم النيجيري مايكل أوبيورا الذي يمتلك سجل تهديفي قوي في المباريات الإفريقية.

موعد مباراة بيراميدز وفيوتشر اليوم في الكونفدرالية

تنطلق مباراة بيراميدز وفيوتشر الحاسمة اليوم في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وفيوتشر اليوم في الكونفدرالية

تذاع مباراة بيراميدز وفيوتشر في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية عبر شاشة قناة بي إن سبورتس 4.

قائمة بيراميدز لمباراة فيوتشر في الكونفدرالية

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد دعدور - يوسف نادر.

خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر - أسامة جلال - أحمد توفيق - محمد حمدي - أحمد فتحي - كريم حافظ - محمد الشيبي.

خط الوسط: رمضان صبحي - إسلام عيسى - بلاتي توريه - مصطفى فتحي - هشام محمد- وليد الكرتي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - محمود صابر.

خط الهجوم: دودو الجباس.