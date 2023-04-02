شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الأهلى يسخر من الهلال بعد إقصائه بدوري الأبطال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص النجم المصري أحمد عبد القادر، جناح الأهلي المصري، على التعليق عن فوز فريقه أمس على الهلال السوداني، بالجولة السادسة والحاسمة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ونشر عبد القادر ستوري له على إنستجرام، قائلا:" تعالي بضهرك يا زول "، فى إهانة صريحة للهلال السوداني، والذي خسر المواجهة وفرصة تأهله للدور ربع النهائي، عقب السقوط أمام المارد الأحمر بثلاثية نظيفة.

هذا وقد ظهر الغضب على عبد القادر بشدة بعد إستبداله من مواجهة الهلال، الأمر الذي يدفع جماهير الأهلى للمطالبة بتوقيع عقوبة مغلظة على اللاعب، بسبب تصرف السيئ أمام الجهاز الفني للفريق بقيادة كولر.

وحاول المدرب السويسري تهدئة الأوضاع، بعدما أكد أنه يتفهم الوضع الحالي، وسيحاول بإحتواء غضب اللاعب والذي كان يرغب فى الإستمرار لفترة أطول، والمساهمة فى تأهل الفريق الأحمر.



موعد قرعة الدور ربع النهائي

هذا ومن المقرر أن تقام قرعة الدور ربع النهائي يوم الأربعاء القادم، والموافق 5 أبريل القادم، على أن تكون هذه المرحلة الإقصائية بخروج المغلوب،وفقا لنتيجتي مباراة الذهاب والإياب، وتقام مباراة الذهاب أحد يومي 21أو 22 أبريل من الشهر الجاري، فى حين تقام مباراة العودة أحد يومى 28 أو 29 من الشهر نفسه.