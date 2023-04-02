اعتدال وتليجرام يزيلان أكثر من 6 ملايين محتوى متطرف

وقد تمكن فريق (اعتدال) من رصد النشاط الرقمي المتطرف للتنظيمات الثلاث باللغة العربية على منصة (تليجرام)، والذي جاء كالتالي: 2.773.902 مليون محتوى متطرف في 477 قناة عائدة لهيئة تحرير الشام، 1.807.215 مليون محتوى متطرف في 1040 قناة عائدة لتنظيم داعش، فيما كان لتنظيم القاعدة الإرهابي 1.423.101 مليون محتوى متطرف على 323 قناة.
وسجل فريق رصد (اعتدال) في التاسع من يناير 2023م، نشاطًا مكثفًا هو الأعلى في بث المحتويات المتطرفة عبر (تليجرام) للتنظيمات المُشار إليها بـ 451.911 محتوى متطرف ، ويوم 27 مارس الجاري نشاطًا هو الأعلى في إنشاء القنوات المتطرفة لتلك التنظيمات بعدد 101 قناة في يوم واحد.
مما يذكر أن التعاون المشترك بين المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) ومنصة (تليجرام)، يتواصل للعام الثاني على التوالي ليصل عدد ما تم إزالته من فبراير 2022 حتى الآن 21.026.169 مليون محتوى متطرف وإغلاق 8664 قناة متطرفة.
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