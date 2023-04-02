السعودية اليوم / ولي عهد الأردن يصل إلى جدة



جدة 11 رمضان 1444 هـ الموافق 02 أبريل 2023 م واس

وصل صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية، إلى جدة اليوم.

وكان في استقباله في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ومعالي أمين محافظة جدة صالح التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، وقنصل عام مملكة الأدرن بجدة جعفر محمد جعفر، ومدير المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.

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16:35ت م

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