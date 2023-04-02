السعودية اليوم / شؤون الحرمين تطلق مبادرة "نسعد بخدمتكم"



مكة المكرمة ١١ رمضان ١٤٤٤هـ الموافق ٢ أبريل ٢٠٢٣م واس

أطلقت شؤون الحرمين مبادرة " نسعد بخدمتكم " التي تُعنى بالإرشاد والتوعية المكانية وإرشاد القاصدين في المسجد الحرام ونشر القيم التربوية يأتي ذلك ضمن حملة الرئاسة " خدمة معتمرينا شرفًا لمنسوبينا " تحت شعار " من الوصول إلى الحصول " لتقديم أفضل وأرقى الخدمات الاجتماعية والإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن وتقديم خدمات الإرشاد المكاني للمواقع المكانية،

وأكد الوكيل المساعد للشؤون الاجتماعية والإنسانية عمر بن سليمان المحمادي على تكامل الجهود مع الإدارات التابعة للإدارة العامة للخدمات الاجتماعية لتقديم أفضل وأرقى الخدمات الاجتماعية والإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن وتوفير كافة التسهيلات اللازمة وتفعيل خدمة الإرشاد المكاني وتوزيع أساور معصم اليد للزائر الصغير وتقديم الرموز الإرشادية للمواقع والمرافق العامة وتوزيع الموظفين على مداخل المسجد الحرام لاستقبال القاصدين وإرشادهم بالمواقع المخصصة وتكثيف الجهود الميدانية للارتقاء بمنظومة الخدمات الاجتماعية والإنسانية والتعاون مع الإدارات العامة بالمسجد الحرام لتحقيق رؤية الرئاسة التطويرية (2024) المنبثقة من رؤية المملكة الطموحة (2030) في خدمة ضيوف الرحمن وبناء العلاقة التكاملية مع الجهات المعنية لإثراء تجربة ضيف الرحمن.

// انتهى //

16:33ت م

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