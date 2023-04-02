السعودية اليوم / أمانة الشرقية تفتتح ممشى حي الجسر بالخبر بمساحة 9 آلاف متر مربع



الدمام 11 رمضان 1444 هـ الموافق 02 أبريل 2023 م واس

افتتحت أمانة المنطقة الشرقية، اليوم ممشى حي الجسر في محافظة الخبر، بمساحة تزيد عن 9000 متر مربع وطول 600 متر، والذي يأتي ضمن خطط الأمانة الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز معايير جودة الحياة، وتوفير أرقى مستويات الحياة والبيئة، والمرافق الترفيهية التي تحقق تطلعات المجتمع، وتلبي احتياجاتهم.

وأوضحت أمانة الشرقية بأن الممشى يضم أكثر من 260 شجرة وأكثر من 33 ألف زهرة على امتداد جانبي الممشى، وعدد من الكراسي المخصصة إلى الجلوس، إضافة إلى إنارة جمالية، مبينة أن محافظة الخبر تحوي 19 ممشى في عدد من الأحياء السكنية والكورنيش والواجهة البحرية والحدائق العامة والمتنزهات في المحافظة.

وأكدت الأمانة أن إقامة المماشي

16:23ت م

0094



الدمام 11 رمضان 1444 هـ الموافق 02 أبريل 2023 م واسافتتحت أمانة المنطقة الشرقية، اليوم ممشى حي الجسر في محافظة الخبر، بمساحة تزيد عن 9000 متر مربع وطول 600 متر، والذي يأتي ضمن خطط الأمانة الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز معايير جودة الحياة، وتوفير أرقى مستويات الحياة والبيئة، والمرافق الترفيهية التي تحقق تطلعات المجتمع، وتلبي احتياجاتهم.وأوضحت أمانة الشرقية بأن الممشى يضم أكثر من 260 شجرة وأكثر من 33 ألف زهرة على امتداد جانبي الممشى، وعدد من الكراسي المخصصة إلى الجلوس، إضافة إلى إنارة جمالية، مبينة أن محافظة الخبر تحوي 19 ممشى في عدد من الأحياء السكنية والكورنيش والواجهة البحرية والحدائق العامة والمتنزهات في المحافظة.وأكدت الأمانة أن إقامة المماشي الرياضية ، يأتي لمواكبة التطور الحضاري والعمراني الذي تشهده محافظة الخبر، وتوفير الخدمات والوسائل التي تعزز من مكانتها كمدينة حديثة متكاملة الخدمات في إطار استراتيجية تطوير المرافق الترفيهية، وضمان مستوى الحياة الأفضل والبيئة المستدامة للسكان وتوسيع فرص ممارسة رياضات الجري والمشي. //انتهى//16:23ت م0094

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