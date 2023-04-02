السعودية اليوم / أمانة الجوف تواصل تنفيذ أعمال مشروع تطوير محيط قلعة زعبل الأثرية بقيمة 8 ملايين ريال



سكاكا 11 رمضان 1444 هـ الموافق 02 أبريل 2023 م واس

تواصل أمانة منطقة الجوف تتفيذ أعمال تطوير المنطقة المحيطة بقلعة زعبل الأثرية ضمن مشروع معالجة التشوه بالمدن

ويعدّ مشروع تطوير القلعة باكورة تطبيق الأمانة للهوية البصرية لمدينة سكاكا بما يتوافق مع الطابع التاريخي للمنطقة، حيث تستهدف الأمانة تحسين المشهد الحضري لسكاكا من خلال إعادة تصميم وتأهيل مناطق مختارة لتحسين جودة الحياة فيها.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر بن عبدالعزيز الحموان أن قيمة المشروع تبلغ 8.4 ملايين ريال، ووصلت نسبة الإنجاز إلى 48%، وتعمل الأمانة على إنجاز المشروع الذي يحظى باهتمام من سمو أمير منطقة الجوف ومتابعة من أمين المنطقة، حيث يتضمن المشروع رصف الشوارع المحيطة بالقلعة والمنطقة المحاذية لها وتهيئة أرصفة المشاة بحجر من بيئة المنطقة (حجر دومة الجندل) ، بالإضافة إلى أعمال الإنارة بأعمدة ديكورية بتصميم تراثي، وكذلك أعمال الزراعة وتوفير عناصر الأثاث الحضري من مقاعد للجلوس وحاويات قمامة، كما يتضمن المشروع مواقف للسيارات وممرات ومعابر آمنة للمشاة.

//انتهى//

16:17ت م

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سكاكا 11 رمضان 1444 هـ الموافق 02 أبريل 2023 م واستواصل أمانة منطقة الجوف تتفيذ أعمال تطوير المنطقة المحيطة بقلعة زعبل الأثرية ضمن مشروع معالجة التشوه بالمدن السعودية ويعدّ مشروع تطوير القلعة باكورة تطبيق الأمانة للهوية البصرية لمدينة سكاكا بما يتوافق مع الطابع التاريخي للمنطقة، حيث تستهدف الأمانة تحسين المشهد الحضري لسكاكا من خلال إعادة تصميم وتأهيل مناطق مختارة لتحسين جودة الحياة فيها.وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر بن عبدالعزيز الحموان أن قيمة المشروع تبلغ 8.4 ملايين ريال، ووصلت نسبة الإنجاز إلى 48%، وتعمل الأمانة على إنجاز المشروع الذي يحظى باهتمام من سمو أمير منطقة الجوف ومتابعة من أمين المنطقة، حيث يتضمن المشروع رصف الشوارع المحيطة بالقلعة والمنطقة المحاذية لها وتهيئة أرصفة المشاة بحجر من بيئة المنطقة (حجر دومة الجندل) ، بالإضافة إلى أعمال الإنارة بأعمدة ديكورية بتصميم تراثي، وكذلك أعمال الزراعة وتوفير عناصر الأثاث الحضري من مقاعد للجلوس وحاويات قمامة، كما يتضمن المشروع مواقف للسيارات وممرات ومعابر آمنة للمشاة.//انتهى//16:17ت م0090

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