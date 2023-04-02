السعودية اليوم / "الأرصاد" : أمطار على محافظات بدر الجنوب وثار وحبونا



نجران 11 رمضان 1444 هـ الموافق 02 أبريل 2023 م واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، ونشاط في الرياح السطحية على محافظات بدر الجنوب وثار وحبونا، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة مستمرة -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

// انتهى //

15:41ت م

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