السعودية اليوم / توقعات بهطول أمطار على منطقة الباحة



الباحة 11 رمضان 1444 هـ الموافق 02 إبريل 2023 م واس

توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية، تشمل مدينة الباحة ومحافظات العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والمخواة، وقلوة، وغامد الزناد، والحجرة والأجزاء المجاورة لها.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الثامنة مساءً.

// انتهى //

15:37ت م

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