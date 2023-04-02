السعودية اليوم / أمانة منطقة جازان تنفّذ 1046 جولةً رقابية على المراكز التجارية بصامطة



صامطة 11 رمضان 1444 هـ الموافق 02 أبريل 2023 م واس

نفّذت أمانة منطقة جازان ممثلةً ببلدية محافظة صامطة خلال شهر مارس الماضي 1046 جولةً رقابيةً تفتيشية على المراكز التجارية والمنشآت الغذائية والمراكز والمطاعم؛ للتأكّد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية على جميع المحال التجارية والغذائية والتزامهم بالاشتراطات الصحية.

وأوضح رئيس بلدية صامطة المهندس عبدالله بن حمد عواف، أنه جرى خلال الجولات مصادرة 3448 كيلو جراماً من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وإغلاق 13 محلاً تجارياً لمخالفتها الاشتراطات البلدية، وتحرير 129 مخالفةً لعددٍ من المحال التجارية والأسواق لمخالفتها الاشتراطات البلدية وأنظمة صحة البيئة.

وبيّن المهندس عواف، أن البلدية نفّذت خلال الفترة نفسها 411 جولةً على المتاجر المتنقلة بهدف تنظيم عملية البيع في الاماكن العامة والحرص على سلامة الزوار وخلق بيئة جاذبة دعما لقطاع الأعمال وتمكين الأفراد من مزاولة أعمال البيع، مشيراً إلى أن عدد طلبات الترخيص للمحال التجارية بلغ 51 طلب ترخيص، فيما بلغ عدد طلبات التراخيص المعتمدة للمحال التجارية 51 طلباً.

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15:33ت م

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