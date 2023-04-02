السعودية اليوم / سمو أمير المدينة المنورة يستقبل قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة



المدينة المنورة 11 رمضان 1444 هـ الموافق 02 أبريل 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة, اللواء سعد بن محمد الشرافا بمناسبة تعيينه قائداً لقوة أمن المنشآت بالمنطقة.

وهنأ الأمير فيصل بن سلمان اللواء الشرافا بهذه المناسبة، مُتمنياً له المزيد من التوفيق والسداد بمهامه الجديدة، منوهاً بالدور الكبير الذي يبذله رجال الأمن في الحفاظ على أمن ومكتسبات هذا الوطن.

من جانبه عبر اللواء الشرافا عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة المدينة المنورة على ما تلقاه قوة أمن المنشآت بمنطقة المدينة المنورة من دعم ومتابعة، سائلاً الله العلي القدير أن يديم نعمة الأمن والأمان والاستقرار على هذا الوطن الغالي في ظل قيادته الرشيدة، وأن يوفقه وزملاءه في خدمة الدين والمليك والوطن.

// انتهى //

15:23ت م

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