شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الهلال القادمة بعد الفوز أمام الخليج والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من تحقيق الفوز على حساب نظيره نادي الخليج، وذلك بنتيجة هدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس السبت ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2022-2023.

توقيت مباراة الهلال القادمة في الدوري السعودي

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره نادي الفيحاء، وذلك مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق الرابع من شهر إبريل الجاري، ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي.

وتنطلق صافرة بداية أحداث مباراة الهلال ضد الفيحاء، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والعاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الملك سلمان.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الفيحاء في الدوري السعودي

وتذاع أحداث مباراة الهلال ضد الفيحاء، عبر شاشة قنوات إس إس سي سبورت الرياضية السعودية، والتي تعد الناقل الحصري والوحيد لأحداث مباريات بطولة دوري روشن السعودي.

موقف الهلال من جدول ترتيب الدوري السعودي

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الرابع من جدول ترتيب دوري روشن برصيد 42 نقطة، بفارق 8 نقاط عن الاتحاد المتصدر، مع تبقي مباراة مؤجلة للهلال أمام الفيحاء.