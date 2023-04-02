شكرا لقرائتكم خبر عن لهذا السبب.. الهلال يستقر على الاستغناء عن نجم الفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يسعى مسئولو نادى الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل، لفلترة قائمة الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، عن طريق رحيل عدد من اللاعبين والتعاقد مع لاعبين جدد.

الإصابات تقرب نجم الهلال من الرحيل

وكشف الإعلامي بندر الرشود، عن مفاجأة كبرى خلال تواجده في برنامج "الديونايه" على قناة الرياضية، بشأن موقف اللاعب سلمان الفرج، بعد إصاباته المتكررة.

وقال بندر: "إصابات سلمان الفرج مثيرة للقلق، واستمرار إصابته من الممكن أن تنهي مسيرته مع الهلال".

وتابع: "إذا استمرت إصابات سلمان في الموسم المقبل ستفكر الإدارة في فتح ملف الاستغناء أو إجباره على الاعتزال أو التسوية".

وواصل: "عندما يكون اللاعب هو القائد ونجم الفريق، ولكن ابتعاده عن الفريق لفترات طويلة يفتح الباب أمام خروجه من الهلال".

موقف الهلال من جدول ترتيب الدوري السعودي

ويحتل فريق الهلال المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين موسم 2022-2023، برصيد 42 نقطة من 20 مباراة، وبفارق 8 نقاط عن الاتحاد المتصدر.