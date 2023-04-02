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محمد الفلاح - نتيجة مباراة الهلال والخليج اليوم في الدوري السعودي

نتيجة مباراة الهلال والخليج اليوم في الدوري السعودي، حيث يلتقي الفريقين في منافسات دوري روشن السعودي ضمن الجولة 26، وتعرف على موعد المباراة في الدول العربية.

تابع معنا المقال التالي وتعرف على القنوات الناقلة التي تمكنك من مشاهدة مباراة الهلال والخليج مباشر، حيث يلتقي الفريقين ضمن بطولة دوري روشن السعودي في الجولة 26، ويحتل الهلال السعودي المركز الرابع في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بينما يقع ترتيب نظيره الخليج في المركز 14 برصيد، لذا تابع معنا وتعرف على موعد مباراة الهلال ضد الخليج hillal vs khaleej اليوم.

مشاهدة مباراة الهلال والخليج اليوم

يمكنك مشاهدة مباراة الهلال والخليج اليوم بث مباشر دون تقطيع yalla shoot عبر القنوات الرسمية الناقلة، ويمكنك التعرف عليها عبر موقع الخليج 365، الذي يقدم بطاقة للمباراة تضم العديد من المعلومات الرئيسية حولها.

موعد مباراة الهلال والخليج

تنطلق مباراة الهلال والخليج بتاريخ 1/4/2023 وتوافق يوم السبت مساءً، حيث يجتمع الفريقين على استاد الأمير فيصل بن فهد، لذا تعرف إلى توقيت مباراة الهلال ضد الخليج في الدول العربية:

السعودية: الساعة 10 مساءً.

الإمارات: ساعة 11 مساءً.

بلاد الشام: 10 مساءً.

مصر: 9 مساء.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والخليج

يمكنك مشاهدة مباراة الهلال والخليج بث مباشر live في دوري روشن للمحترفين عبر القناة التي تمتلك حقوق البث ssc sports، وتستطيع متابعتها عبر إضافة التردد (Frequency) إلى جهاز الاستقبال لديك، لذلك إليك تردد القنوات الناقلة بث مباشر مباراة الهلال والخليج:

تردد قناة SSC HD الناقل الحصري لمشاهدة مباراة الهلال ضد الخليج

تردد قناة SSC الرياضية السعودية

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12523.

- الاستقطاب: عمودي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة ssc sports السعودية

- القمر: عرب سات.



- التردد: 12418.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4

ملعب مباراة الهلال ضد الخليج في دوري روشن السعودي

يستضيف ملعب الأمير فيصل بن فهد مباراة الهلال ضد الخليج في الجولة الـ 16 من منافسات دوري روشن السعودي.

أين يمكنني مشاهدة مباراة الهلال ضد الخليج؟

يمكنك مشاهدة مباراة الهلال والخليج مباشر عبر قناة SSC Sports 1 الرياضية.

متى تبدأ المباراة بين مباراة الهلال والخليج؟

تبدأ مباراة الهلال والخليج اليوم السبت في تمام الساعة 10 بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي نتيجة مباراة الهلال والخليج المتوقعة؟

يتوقع أن تنتهي مباراة الهلال والخليج بنتيجة 3-1 لصالح الهلال.