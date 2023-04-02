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محمد الفلاح - نتيجة مباراة الاهلي والهلال اليوم في دوري أبطال إفريقيا

نتيجة مباراة الاهلي والهلال اليوم في دوري أبطال إفريقيا، يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي مع نظيره فريق الهلال السوداني بالجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحتاج الاهلي للفوز على الهلال السوداني بالجولة السادسة والأخيرة بفارق هدفين ليحسم المواجهات المباشرة لصالحه وضمن التأهل إلى الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعدما خسر مواجهة الدور الأول بنتيجة (1-0) في السودان.

موعد مباراة الأهلى والهلال السوداني

وتقام مباراة الاهلى والهلال السوداني في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم السبت على ملعب القاهرة بالجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ملعب القاهرة وش السعد على الأهلى أمام الهلال السوداني

وتعد مباراة اليوم بين الاهلى والهلال السوداني هى المواجهة الثالثة للفريقين على ملعب القاهرة الدولى حيث سبق أن تقابلا مرتين قبل ذلك على استاد القاهرة ونجح الأهلى فى تحقيق الفوز في كلتا المباراتين، حيث كان اللقاء الأول في إياب نهائي دوري ابطال افريقيا عام 1987، وفاز الأهلى بثنائية نظيفة، واللقاء الثانى كان في ذهاب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2007 وفاز الأهلى بهدفين نظيفين.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني

وتذاع مباراة الاهلى والهلال السوداني على قناة bein sport الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا وبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتنقل قناة beIn Sports 4 على النايل سات مباراة الأهلي أمام الهلال السوداني

التردد: 11054- الاستقطاب: أفقي- معدل الترميز: 27500- معامل تصحيح الخطأ: 2\3

مباريات الأهلي مع أندية السودان

والتقى الاهلي مع الأندية السودانية 21 مرة قبل ذلك بجميع البطولات، وحسم الأهلي الفوز في 11 مباراة وتعادل في 6 مباريات وخسر في 4 لقاءات.

ووصل عدد الأندية السودانية التي واجهها الأهلي إلى فريقين فقط، وهما: المريخ والهلال.

مواجهات الأهلى والهلال السودانى

والتقى الاهلي مع الهلال السوداني في 11 مباراة حيث نجح الفريق الأحمر في تحقيق الانتصار 4 مرات، مقابل ثلاثة للهلال وحسم التعادل نتيجة 4 مواجهات.

أهداف الأهلي أمام الأندية السودانية

وسجل لاعبو المارد الأحمر 30 هدفًا في مرمى أندية السودان، في حين سجلت الفرق السودانية 16 هدفًا في شباك الأهلي.

طاقم تحكيم مباراة الأهلى والهلال السوداني

ويدير عبدالعزيز بوه مباراة الاهلى والهلال السوداني ويساعده كل من: حامدين ديبا وإبراهيم سالم والحكم الرابع ديو موسى.

فرص الأهلي في التأهل إلى الدور ربع النهائي

وتعادل الهلال وصن داونز الجنوب أفريقي جعل بطل جنوب إفريقيا يضمن الصعود إلى الدور ربع النهائي بعدما وصل رصيده إلى 11 نقطة بينما استمر الهلال السوداني في المركز الثاني برصيد 10 نقاط ويأتي في المركز الثالث الأهلي برصيد 7 نقاط وفي المركز الرابع القطن الكاميروني دون نقاط.

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والهلال اليوم

ومن المقرر أن يكون هناك قناة مجانية ضمن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا، وهي قناة أون تايم سبورتس الأرضية المفتوحة.