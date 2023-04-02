شكرا لقرائتكم سعود بن نايف يقلِّد قائد قوة أمن المنشآت بالشرقية رتبة لواء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قلّد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه، اليوم الأحد، قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة الشرقية اللواء فهد ناشي الكرناف، رتبته الجديدة “لواء”.

وهنأه سموه بالترقية، متمنياً له التوفيق في مهام عمله.

من جانبه أعرب اللواء الكرناف عن شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه وتوجيهاته.