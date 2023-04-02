شكرا لقرائتكم 6 أسباب لبرود وتشوه العلاقات بين الناس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أوضح د. عبدالعزيز مهل الرحيلي، مستشار تطوير الأعمال، أسباب برود وتشوه العلاقات بين الناس، هذه الظاهرة التي أصبح يعاني منها الكثيرون في ظل الانشغال بضغوط الحياة ولقمة العيش.

وقال الرحيلي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: إن من أسباب برود وتشوه العلاقات بين الناس ما يلي:

أسباب تشوه العلاقات بين الناس

١- كثرة المشاغل والضغوط.

٢- سيادة المصلحة الخاصة على المصالح العامة.

٣- نقص تقدير مكارم الأخلاق كالعطاء والإيثار.

٤- غلبة السخرية والاستظراف على الجديّة وعلوم “الرجال”.

٥- انتشار جلسات سعة الصدر على حساب جلسات العلم والعمل.

٦- تفكك الأسر.