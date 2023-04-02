شكرا لقرائتكم اعتدال وتليجرام يزيلان 6 ملايين محتوى متطرف لـ 3 تنظيمات إرهابية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أزال المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال)، ومنصة (تليجرام)، خلال الفترة من (يناير – مارس) 2023، ( 6.004.218 ) مليون محتوى متطرف، وإغلاق ( 1840 ) قناة استُخدمت في بث وترويج الأفكار المتطرفة، تعود لثلاثة تنظيمات إرهابية (داعش – القاعدة – هيئة تحرير الشام).

نشاط رقمي متطرف

وقد تمكن فريق (اعتدال) من رصد النشاط الرقمي المتطرف للتنظيمات الثلاث باللغة العربية على منصة (تليجرام)، والذي جاء كالتالي: ( 2.773.902 ) مليون محتوى متطرف في 477 قناة عائدة لهيئة تحرير الشام، ( 1.807.215 ) محتوى متطرفًا في ( 1040 ) قناة عائدة لتنظيم داعش، فيما كان لتنظيم القاعدة الإرهابي ( 1.423.101 ) محتوى متطرف على ( 323 ) قناة.

وسجل فريق رصد (اعتدال) في التاسع من يناير 2023م، نشاطًا مكثفًا هو الأعلى في بث المحتويات المتطرفة عبر (تليجرام) للتنظيمات المُشار إليها بـ ( 451.911 ) محتوى متطرفًا، ويوم 27 مارس الجاري نشاطًا هو الأعلى في إنشاء القنوات المتطرفة لتلك التنظيمات بعدد ( 101 ) قناة في يوم واحد.

تعاون مستمر

مما يذكر أن التعاون المشترك بين المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) ومنصة (تليجرام)، يتواصل للعام الثاني على التوالي ليصل عدد ما تم إزالته من فبراير 2022 حتى الآن( 21.026.169 ) محتوى متطرفاً وإغلاق ( 8664 ) قناة متطرفة.