

جدة 11 رمضان 1444 هـ الموافق 02 أبريل 2023 م واس

رصدت أمانة محافظة جدة خلال اليومين الماضيين البسطات الرمضانية المخالفة بنطاق بلدية أبرق الرغامة، حيث تم إزالة وأشعار 56 بسطة مخالفة في مواقع متفرقة، ضمن حملة الرقابة الميدانية لتحسين وزيادة الامتثال للاشتراطات الصحية.

وأوضح رئيس بلدية أبرق الرغامة خليل حمود الزهراني، أن الفرق الرقابية واصلت جولاتها المكثفة لرصد "البسطات الرمضانية" بحي التيسير، للتأكد من استيفائها للشروط الصحية، إضافة إلى أعمال الجولات الميدانية لمكافحة الباعة الجائلين والبسطات غير النظامية، وذلك ضمن جهودها في الحملات الرقابية لمنع المخالفات والحد من الظواهر السلبية على الطرق وداخل الأحياء السكنية خلال موسم شهر رمضان.

// انتهى //

13:06ت م

0043





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة جدة تواصل تعقب البسطات الرمضانية العشوائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.