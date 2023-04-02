السعودية اليوم / مركز البحوث الشرعية والتربوية والإنسانية بجامعة نجران.. جودة المخرجات البحثية في خدمة المجتمع المحلي والعربي والعالمي



جدة 11 رمضان 1444 هـ الموافق 02 أبريل 2023 م واس

تتمثل قاعدة مركز البحوث الشرعية والتربوية والإنسانية بجامعة نجران؛ في الضرورة الملحة لدور المعرفة والإبداع في الأبحاث النوعية؛ مما يمثل منارة ‏للبحث العلمي في التخصصات ذات العلاقة، لتضيء الطريق أمام الباحثين المتخصصين لتطوير جودة المخرجات البحثية في خدمة المجتمع المحلي والعربي والعالمي.

وينافس المركز في إجراء البحوث المتميزة و النوعية مع المراكز البحثية المحلية والعربية والعالمية؛ وفق رسالته المتمثلة في تهيئة مناخ علمي تعاوني تنافسي لتطوير البحوث الشرعية والإنسانية والتربوية والنفسية يواكب التطور العلمي العالمي، للنهوض بالمجتمع المحلي والعربي والعالمي؛ وذلك للعناية بالبحث العلمي والدراسات المتنوعة في المجالات الشرعية والإنسانية والتربوية، واللقاءات العلمية المتنوعة في المجالات الشرعية والإنسانية والتربوية، وتبادل الخبرات المعرفية مع المؤسسات العلمية والمراكز البحثية المناظرة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

ويسعى المركز إلى تحقيق أهدافه الإستراتيجية من خلال إعداد وتنفيذ البحوث التي تقع ضمن خطط المركز وتوجهاته، وترتبط بقضايا التنمية وحاجات المجتمع، وإعداد وتنفيذ البحوث والدراسات التي تحتاجها الكليات والمراكز العلمية التابعة للجامعة أو التي تطلبها جامعات ومراكز علمية من خارج الجامعة، وتحكيم البحوث والدراسات والبرامج العلمية المقدمة للمركز ونشرها.

في حين ينهض المركز بتقديم خدمات واستشارات للباحثين من أعضاء هيئة التدريس أو الطلاب ومن جهات خارجية مثل: تقديم استشارات في مجال تصميم الدراسة وأدواتها، والتحليل الإحصائي، وتفسير النتائج، وتجهيز مكتبة متكاملة للمركز لخدمة الباحثين وتوفير قواعد معلومات إلكترونية، وترجمة الكتب العلمية المتخصصة وتحكيمها ونشرها، وتوفير بيئة مشجعة ومحفزة من خلال الدعم المادي والبشري للإنتاج العلمي والبحثي.

ويتولى المركز مهام الإشراف على إقامة المؤتمرات والندوات في المجالات التي تقع في دائرة اهتمام وعناية المركز، وإقامة المحاضرات العلمية المتخصصة في المجالات التي يعنى بها المركز، وعقد ورش عمل ودورات تدريبية متخصصة لمنسوبي الجامعة وغيرهم في المجالات التي يعنى بها المركز، وعقد الاجتماعات والحوارات والنقاشات و"السيمنارات" التي تهم المتخصصين في التخصصات العلمية التي أنشئ المركز لخدمتها.

ويعمل مركز البحوث الشرعية والتربوية والإنسانية على إقامة شراكات علمية مع الجامعات ومراكز البحوث العلمية داخلياً وخارجياً، وتبادل الزيارات مع المراكز والمؤسسات البحثية المناظرة، وتبادل الإنتاج العلمي المتخصص مع المؤسسات والمراكز البحثية المناظرة عن طريق التواصل المستمر في هذا الشأن، وطلب الاستشارة العلمية من المراكز والمؤسسات المناظرة وتقديمها لها؛ وذلك من خلال وحدات المركز التي تتمثل في وحدات البحوث الشرعية، والبحوث الاجتماعية، والسياسات البحثية، والبحوث التربوية، والبحوث الإدارية والاقتصادية، والتطوير والتدريب.

// إنتهى //

12:58ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.