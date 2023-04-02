

الدمام 11 رمضان 1444 هـ الموافق 02 أبريل 2023 م واس

قلّد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه اليوم، قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة الشرقية اللواء فهد ناشي الكرناف، رتبته الجديدة "لواء".

وهنأه سموه بالترقية، متمنياً له التوفيق في مهام عمله.

من جانبه أعرب اللواء الكرناف عن شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه وتوجيهاته.

// انتهى //

12:55ت م

0041





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير الشرقية يقلد قائد قوة أمن المنشآت رتبته الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.