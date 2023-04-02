شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال السوداني يفتح النار على الأهلى ويطالب بإستبعاده والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تطورت الأحداث بشكل مفاجئ، بعد مباراة الأهلى والهلال فى الجولة السادسة والحاسمة بين الفريقين من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، على حجز آخر بطاقة تأهل للدور ربع النهائي، والتى حسمها المارد الأحمر بعد الفوز بثلاثية نظيفة.

وتناولت منصات التواصل الإجتماعي أمس، وصفحات الهلال، بعضا من صور وفيديوهات لإعتداء جماعي بين لاعبي الأهلى والهلال عقب المباراة، فى الممر المؤدي إلى غرف خلع الملابس للاعبين.

حيث قرر الهلال بناءا على هذه الفيديوهات، والمستند القوي، تقديم شكوي رسمية فى النادي الأهلي يطالب بإستبعاده من البطولة على غرار تلك الأحداث المؤسفة، وصعود الفريق السوداني بدلا منه.

فى المقابل، يري الجانب الأحمر أن هذه المحاولة هى بائسة من الهلال ومسئوليه، وأنه فى أغلب الأحوال سيتم تطبيق غرامة مادية على كلا الفريقين فى هذا الصدد.



موعد قرعة الدور ربع النهائي

هذا ومن المقرر أن تقام قرعة الدور ربع النهائي يوم الأربعاء القادم، والموافق 5 أبريل القادم، على أن تكون هذه المرحلة الإقصائية بخروج المغلوب،وفقا لنتيجتي مباراة الذهاب والإياب، وتقام مباراة الذهاب أحد يومي 21أو 22 أبريل من الشهر الجاري، فى حين تقام مباراة العودة أحد يومى 28 أو 29 من الشهر نفسه.