السعودية اليوم / "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة أملج



تبوك 11 رمضان 1444 هـ الموافق 02 أبريل 2023 م واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة أملج بمنطقة تبوك، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية على المحافظة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

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12:51ت م

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