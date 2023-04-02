

الرياض 11 رمضان 1444 هـ الموافق 02 أبريل 2023 م واس

أزال المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال)، ومنصة (تليجرام)، خلال الفترة من (يناير – مارس) 2023، ( 6.004.218 ) مليون محتوى متطرف، وإغلاق ( 1840 ) قناة استُخدمت في بث وترويج الأفكار المتطرفة، تعود لثلاثة تنظيمات إرهابية (داعش - القاعدة - هيئة تحرير الشام).

وقد تمكن فريق (اعتدال) من رصد النشاط الرقمي المتطرف للتنظيمات الثلاث باللغة العربية على منصة (تليجرام)، والذي جاء كالتالي: ( 2.773.902 ) مليون محتوى متطرف في 477 قناة عائدة لهيئة تحرير الشام، ( 1.807.215 ) مليون محتوى متطرف في ( 1040 ) قناة عائدة لتنظيم داعش، فيما كان لتنظيم القاعدة الإرهابي ( 1.423.101 ) مليون محتوى متطرف على ( 323 ) قناة.

وسجل فريق رصد (اعتدال) في التاسع من يناير 2023م، نشاطًا مكثفًا هو الأعلى في بث المحتويات المتطرفة عبر (تليجرام) للتنظيمات المُشار إليها بـ ( 451.911 ) محتوى متطرف ، ويوم 27 مارس الجاري نشاطًا هو الأعلى في إنشاء القنوات المتطرفة لتلك التنظيمات بعدد ( 101 ) قناة في يوم واحد.

مما يذكر أن التعاون المشترك بين المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) ومنصة (تليجرام)، يتواصل للعام الثاني على التوالي ليصل عدد ما تم إزالته من فبراير 2022 حتى الآن( 21.026.169 ) مليون محتوى متطرف وإغلاق ( 8664 ) قناة متطرفة.

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12:13ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / (اعتدال) و(تليجرام) يزيلان أكثر من 6 ملايين محتوى متطرف في الربع الأول من 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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