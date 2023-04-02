السعودية اليوم / " الشؤون الإسلامية " تدشن برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور وتفطير الصائمين بألبانيا



الرياض 11 رمضان 1444 هـ الموافق 02 أبريل 2023 م واس

دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور وتفطير الصائمين في جمهورية ألبانيا في شهر رمضان لهذا العام 1444هـ.

وأشاد رئيس مركز التعاون بين الأديان والمدير التنفيذي لمعهد الحوار بين الأديان والثقافات في جمهورية ألبانيا الدكتور أربين ركماج، بالجهود التي تقدمها المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين، وتقديم العون والمساعدات لهم في جميع دول العالم، وخاصة في ألبانيا، خلال شهر رمضان .

من جهة أخرى أقامت وزارة الشؤون الإسلامية مائدة إفطار رمضاني في معهد دار النجاح بالعاصمة جاكرتا، بحضور الملحق الديني في سفارة المملكة بجاكرتا أحمد بن عيسى الحازمي، ورئيس المعهد الدكتور كياهي الحاج صفوان مناف بن عبد المناف، وذلك ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين الذي تنفّذه الوزارة في جمهورية إندونيسيا.

وحضر المائدة أكثر من 6000 طالب وطالبة وأعضاء هيئة التدريس في المعهد، والذين رفعوا الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله - على ما يبذلانه من جهود جبارة في خدمة الإسلام والمسلمين، وتلمس حاجاتهم وتلبيتها بالسرعة القصوى، وخاصة في هذا الشهر.

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12:08ت م

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