السعودية اليوم/ تدريب 120 مزارعاً على الممارسات الزراعية الحديثة للنخيل بالأحساء



الأحساء 11 رمضان 1444 هـ الموافق 02 إبريل 2023 م واس

أطلق مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة في محافظة الأحساء، بالتعاون مع جمعية النخلة التعاونية بالمحافظة، مبادرة "البرنامج الإرشادي التدريبي والممارسات الزراعية الحديثة بمزارع نخيل الأحساء".

وتهدف المبادرة التي تستهدف تدريب 120 مزارعاً من ذوي الحيازات الصغيرة والمتوسطة، إلى رفع كفاءة الإدارة الزراعية وتحسين مهارات المزارعين وإكسابهم المعارف الحديثة في الإنتاج الزراعي بشكل عام والنخيل بشكل خاص تحقيقاً لإحدى أهم مرتكزات رؤية المملكة 2030م في الوصول إلى الأمن الغذائي والاستدامة في المجال الزراعي وبالممارسات السليمة.

وكان قد وقع مدير مكتب وزارة البيئة بالمحافظة المهندس إبراهيم الخليل، ورئيس جمعية النخلة التعاونية بالأحساء المهندس وليد العفالق "مذكرة تفاهم" على أن يتولى المكتب تدريب المزارعين من ذوي الحيازات الصغيرة والمتوسطة.

// انتهى//

11:52ت م

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