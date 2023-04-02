سياسي / بدء التصويت في الانتخابات العامة في بلغاريا



صوفيا 11 رمضان 1444 هـ الموافق 02 أبريل 2023 م واس

توجه الناخبون في بلغاريا اليوم الأحد إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة التي تشهدها البلاد والتي تعد الخامسة خلال عامين.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين في الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي للبلاد، حيث من المقرر أن تغلق هذه الأبواب في الساعة الثامنة مساء بالتوقيت ذاته، ومن المتوقع ظهور النتائج الأولية يوم غد الاثنين.

وتشهد الانتخابات منافسة كبيرة بين حزب "مواطنون من أجل التنمية الأوروبية في بلغاريا" بزعامة بويكو بوريسوف، و حزب "لنواصل التغيير" بزعامة كيريل بيتكوف، فيما يشارك حزب "لنواصل التغيير" في لائحة مشتركة مع التحالف اليميني "بلغاريا الديمقراطية".

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09:39ت م

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