السعودية اليوم / سفير المملكة لدى الجزائر يقيم مأدبة إفطار



الجزائر 11 رمضان 1444 هـ الموافق 02 أبريل 2023 م واس

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر الدكتور عبدالله بن ناصر البصيري، أمس، مأدبة إفطار، بحضور كبار المسؤولين ووزراء الحكومة الجزائرية، وعدد من رجال الفكر والثقافة والأكاديميين والإعلاميين ورجال الأعمال.

‏ورحب السفير البصيري بالحضور، منوهاً بعمق العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين.

// انتهى //

09:22ت م

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