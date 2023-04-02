السعودية اليوم / إصابة 5 أشخاص في انفجار مصفاة نفط شرقي إندونيسيا



جاكرتا 11 رمضان 1444 هـ الموافق 02 أبريل 2023 م واس

أصيب 5 أشخاص في انفجار مصفاة نفط مملوكة لشركة النفط والغاز الإندونيسية الحكومية "بي تي بيرتامينا" في إقليم رياو شرقي إندونيسيا.

وذكرت سلطات الإقليم اليوم أن الحادث وقع في بلدة دوماي قبل منتصف الليل، وأنه تم نقل خمسة عمال إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأوضحت السلطات أن الحريق تم إخماده، وأن الوضع أصبح تحت السيطرة.

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09:11ت م

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