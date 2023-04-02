شكرا لقرائتكم بدء إيداع الضمان الاجتماعي لشهر مارس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - بدأ قبل قليل، إيداع مبلغ الضمان الاجتماعي المطور لشهر مارس 2023 ، في حسابات المستفيدين.

يأتي ذلك بعد توحيد الصرف في نظام الضمان الاجتماعي المطور بتاريخ 1 من الشهر الميلادي لكن تم تأجيل الصرف إلى اليوم التالي بسبب تصادف يوم 1 أبريل مع يوم الإجازة الأسبوعية.

شروط الضمان الاجتماعي المطور

يذكر أن من بين شروط الضمان الاجتماعي ما يلي: