شكرا لقرائتكم تعيين 25714 إمامًا ومؤذنًا على نظام العقود بمساجد وجوامع المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ عن اكتمال تعيين 25714 إمامًا ومؤذنًا على نظام العقود بمساجد وجوامع المملكة.

وقال آل الشيخ إن وزارة الشؤون الإسلامية ضمن مبادرة التوظيف التي بدأت بتنفيذها بتاريخ 1/6/1442هـ أنهت تعيين (25714) إمامًا ومؤذنًا على نظام العقود بمساجد وجوامع المملكة وحتى تاريخه.

نظام العقود

وأضاف أنه بانتهاء عمليات التعيين للوظائف (مراقبين ومراقبات ودعاة وداعيات وحراس وحارسات) سيصل مجموع من تم تعيينهم منذ بدء المبادرة على وظائف العقود وحتى العام الحالي 1444هـ (45000) موظف وموظفة.

كما بلغ عدد من تم تعيينهم على بند المكافآت من الأئمة والخطباء والمؤذنين (24180) منذ عام 1440هـ في مختلف مناطق المملكة ضمن الجهود التي تسعى الوزارة لتحقيقها لمواكبة تطلعات وتوجيهات القيادة الرشيدة في توظيف الكفاءات من أبناء وبنات الوطن.