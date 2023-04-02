شكرا لقرائتكم روبوت يوزع وجبات الإفطار على الصائمين بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثق مقطع فيديو نشرته قناة “العربية”، روبوتًا يشارك المتطوعين في تقديم وتوزيع وجبات الإفطار على الصائمين في العاصمة الرياض.

وظهر الروبوت وهو يرتدي سترة مكتوب عليها “رمضان بلا هدر”، ويسير مع المتطوعين لتقديم وجبات الإفطار للصائمين.

ويساهم عدد كبير من المتطوعين في إثراء العمل التطوعي والاجتماعي من خلال توزيع وجبات الإفطار على الصائمين والمسافرين على الطرق، مما يكون له أثر كبير في إطار الترابط الاجتماعي والنسيج الوطني والديني خلال شهر رمضان