شكرا لقرائتكم تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جميع مدارس جازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن متحدث إدارة تعليم جازان، اليوم السبت، تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جميع المدارس، وتحويلها عن بُعد عبر منصة “مدرستي”.

وقالت إدارة تعليم جازان في بيان نقلًا عن متحدثها “حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات، والهيئتين التعليمية والإدارية، وبناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، فقد تقرر تحويل الدراسة عن بعد ليوم غدٍ الأحد الموافق 11/ 09/ 1444هـ عبر منصة مدرستي في جميع مدارس ومكاتب التعليم بالمنطقة”.

تعليم صبيا

وكانت أعلنت إدارة تعليم صبيا تعليق الدراسة الحضورية يوم غد الأحد بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال متحدث تعليم صبيا إبراهيم الحازمي أنه بناءً على مستجدات الحالة المطرية وحرصًا على سلامتكم فقد تقرر تحويل الدراسة غدًا الأحد ١١ رمضان ١٤٤٤ عن بُعد عبر منصة مدرستي في جميع مكاتب التعليم ومدارس الإدارة.