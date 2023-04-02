شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلى يكشف عن تمرد نجم الفريق عقب مواجهة الهلال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلى، التعليق عن فوز فريقه على الهلال بثلاثية نظيفة، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

كولر قال: " الأهلى أظهر قدرته فى مواجهة الهلال، إنه لشئ خيالي بالنسبة لي الحضور الجماهير لتلك المباراة، لم أتوقع هذا الكم الهائل من الأنصار فى مباراة الفريق أمام نظيره السوداني، ولكنه أحب هذا الظهور كثيرًا، وتمني مواصلة هذا الشكل والسماح للجماهير بالتواجد".

وأضاف: "سعيد للغاية من أجل هذا الفوز والتأهل للدور ربع النهائي، لا أهتم بالمنافس القادم للفريق، لا أتمني فريقا بعينه فى النهاية، فإننا ليس فى بطولة لتحقيق الأمنيات، سنسعي للعبور قدما فى المنافسة على البطولة مهما كانت قوة المنافس المقبل".

وبسؤاله عن أزمة عبد القادر، أجاب قائلا:" بالطبع اللاعب حزين لإستبداله، أتفهم ذلك جيدا، اللاعب كان يريد للتواجد لفترة أطول داخل الملعب، فى ظل هذه الأجواء الجماهيرية الممتعة ".

وأختتم:" الأزمة عابرة، ولا أمتلك مشكلة مع اللاعب، استطيع بشكل أو بآخر تجاوز تلك العقبة والتحدث معه حول أهميته للفريق، وأهمية مواصلة تحقيق الإنتصارات على المستوي الجماعي.



ترتيب الأهلى بالمجموعة الثانية

وصعد الأهلى عن هذه المجموعة بعد أن احتل المركز الثاني برصيد 10 نقاط، وبفارق 4نقاط عن صن داوينز المتصدر برصيد 14 نقطة، وبفارق المواجهات المباشرة عن الهلال صاحب المركز الثالث برصيد 10 نقاط.